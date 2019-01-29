Создатель litecoin Чарли Ли (Charlie Lee) заявил, что намерен сфокусировать развитие своего проекта на внедрении конфиденциальных трансакций.

По его словам, биткоину и litecoin не хватает взаимозаменяемости, свойственной устойчивым валютам. Так как споры о масштабировании остались позади после активации SegWit и Lightning Network, следующими по важности стали вопросы соблюдения приватности и взаимозаменяемости, которые он надеется решить через добавление конфиденциальных трансакций, сообщает Anycoin .

Какая именно технология будет использоваться для этого, Ли не сообщил, однако отметил, что хард форк для этого проводить не придется.