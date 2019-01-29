Госдепартамент призвал другие страны совершить аналогичные шаги «для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства».
Соединенные Штаты позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого Вашингтон признает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, получить контроль над некоторыми активами ее правительства и центробанка, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.
«Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев, — сказано в заявлении. — Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима [действующего президента Николаса] Мадуро».
23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.
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