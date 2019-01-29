Соединенные Штаты позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого Вашингтон признает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, получить контроль над некоторыми активами ее правительства и центробанка, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

«Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев, — сказано в заявлении. — Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима [действующего президента Николаса] Мадуро».

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.