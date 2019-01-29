У пенсионерки из Удмуртии похитили 3 млн рублей, пообещав доход за счет вложений в биткоины. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского МВД.

В полицию обратилась 58-летняя жительница поселка Игра с сообщением о хищении у нее 3 млн рублей. Потерпевшая рассказала, что заполнила анкету на одном из специализированных интернет-сайтов с целью увеличения денежного дохода. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником брокерской компании, предложил увеличить доход путем перевода денежных средств в биткоины.

Первоначально женщина перевела на счет компании 1 млн рублей. Спустя несколько дней она получила сообщение о том, что ее доход увеличился в несколько раз, но для получения денежных средств необходимо перечислить на счет компании еще 1 млн рублей. В последующем под различными предлогами, связанными с получением денег, злоумышленники просили женщину перевести денежные средства. В общей сложности за несколько дней потерпевшая перевела на счет компании 3 млн рублей, взяв для этого несколько кредитов.



В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Игринский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых.