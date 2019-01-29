Член команды Bitcoin Private Джейк Брутман, который контролирует финансы, Github и соцсети, покинул проект. Он удалился из групп альткоина в Discord и Telegram, заявил один из разработчиков криптовалюты Мануэль Асколи.

Как сообщает РБК , месяц назад руководителей стартапа обвинили в том, что они тайно добыли более 2 млн дополнительных BTCP. Брутман обвинил во всем программиста Ретта Крейтона. Проект принял решение провести хардфорк, чтобы удалить все добытые обманным путем монеты, обновление состоялось 5 января 2019 года, но нелегальные токены остались.

«Удаление всех неподвижных BTCP произойдет на блоке 480 000, примерно 16 февраля 2019 года. Мы настоятельно рекомендуем перевести свою криптовалюту на другой адрес», — написали представители Bitcoin Private.