Средний размер микрозайма («займа до зарплаты») в IV квартале 2018 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самое большое значение среднего размера «займа до зарплаты» (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) зафиксировано в Москве (13,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (11,5 тыс.), Московской области (10,9 тыс.), Ханты-Мансийском АО (9,1 тыс.) и Ставропольском крае (8,8 тыс.). В то же время, самый низкий показатель среднего размера микрозайма отмечен в Кемеровской области (6,2 тыс. рублей), Алтайском крае (6,5 тыс.), Кировской (6,5 тыс.) и Иркутской областях (6,9 тыс.), а также в Красноярском крае (6,9 тыс.).

При этом самая значительная динамика роста среднего размера «займа до зарплаты» в IV квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Кемеровской (+22,7%), Белгородской (+21,9%), Иркутской (+19,1%), Свердловской (+18,3%) и Кировской (+17,6%) областях. В то же время, в ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в т.ч. в Московской (-16,5%) и Тверской (-15,7%) областях, Ставропольском крае (-15,6%), а также во Владимирской (-4,7%) и Ленинградской (-4,3%) областях. В Москве данный показатель снизился на 1,0%, а в Санкт-Петербурге незначительно вырос — на 2,8%.

Средний размер микрозайма рос в течение всего 2018 года, комментирует результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Однако этот рост, отмечает он, можно назвать довольно умеренным, особенно в сравнении с банковскими розничными кредитами, которые увеличивались более серьезными темпами.

«При этом стоит отметить, что в ряде регионов средние размеры микрозаймов даже снизились. Иными словами, тот факт, что модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, вовсе не означает, что МФО выдают займы всем желающим и на любые суммы. Важно понимать, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — резюмирует эксперт.