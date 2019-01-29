Электронная торговая площадка xDedic, которая продавала информацию для незаконного доступа к серверам в 170 странах, ликвидирована группой сотрудников правоохранительных органов из Украины, США, ФРГ, Бельгии и Европола, заявили в пресс-службе МВД Украины.

Как сообщает ТАСС , трое украинцев создали и поддерживали деятельность известного в «даркнете» ресурса xDedic, который предоставлял возможность своим пользователям продавать и покупать информацию для доступа к взломанным серверам. При этом мошенники уже продали более 70 тыс. паролей и логинов.

Следственные мероприятия проходили сразу по нескольким адресам на Украине. Изъята компьютерная техника, сайт площадки отключен.