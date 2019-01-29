Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает засчитывать годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей, в общий трудовой стаж.

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины», — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Также Москалькова считает целесообразным разрешить женщинам «работать дистанционно, если это вызвано семейными ситуациями» и не снижает результат труда.



Во вторник Москалькова приняла участие в мероприятии по случаю старта проекта «Сотрудничество в области реализации национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017—2022 годы» в московском офисе Совета Европы.