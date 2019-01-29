Минюст России совместно с Минтрудом, МВД и при участии Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ во исполнение одного из положений национального плана противодействия коррупции на 2018—2020 годы проработал вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением. По итогам проработки в правительство РФ представлен доклад с предложением о внесении необходимых изменений в федеральный закон «О противодействии коррупции» и соответствующих изменений в законодательство.

Как поясняется в уведомлении на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, коррупционное правонарушение является виновным деянием лица, оценка обстоятельств совершения которого дается в ходе соответствующей проверки. В связи с этим в случае установления в ходе такой проверки обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие (бездействие) такого лица не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение. В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством РФ не предусмотрено.

Предлагается «освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».



Газета «Ведомости» сообщает, что Минюст в ответ на ее запрос пообещал дать примеры конкретных случаев, когда несоблюдение антикоррупционных требований вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет рассматриваться как правонарушение, по итогам общественного обсуждения инициативы. Оно проводится до 8 февраля, уточняется на странице проекта.