Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда. Уведомление о разработке соответствующих изменений в законодательство размещено на официальном портале нормативных правовых актов.

«[Планируется] отмена избыточных требований в части необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работникам, занятым работой за ПЭВМ [персональная электронно-вычислительная машина]», — говорится в документе Минтруда.

Отмечается, что соответствующие изменения должны вступить в силу уже в августе.

«Работы на ПЭВМ при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний», — считают в министерстве.

Согласно действующему законодательству, в настоящее время все офисные работники, которые трудятся за компьютером 50% рабочего времени и больше, должны проходить обязательные медосмотры за счет работодателя. На время прохождения медосмотров за работниками сохраняются место работы и средний заработок. Периодичность медосмотров — один раз в два года у невролога и офтальмолога.