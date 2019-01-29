Доходы нынешнего генерального директора Почты России Николая Подгузова в разы ниже, чем у предыдущего руководителя предприятия Дмитрия Страшнова, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в ходе встречи с членами Совета Федерации.

«По поводу премии, на данный момент доходы главы «Почты» снижены в разы по сравнению с предыдущим руководителем», — сказал он, отвечая на вопрос председателя временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

Подгузов был назначен на пост главы Почты России в июле 2017 года. В январе 2019 года СМИ сообщили, что Подгузов приобрел квартиру в Москве стоимостью 1 млрд рублей. Глава Почты России в свою очередь заявил ТАСС, что стоимость квартиры составляет менее 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное — с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи двух квартир. Подгузов также подчеркивал, что все его доходы и расходы занесены в соответствующие декларации, и его имущественное положение абсолютно прозрачно.

В ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело в связи с выплатой 95,4 млн рублей в качестве премии за 2014 год предыдущему руководителю Почты России Страшнову, которую надзорное ведомство сочло незаконной. Позднее обвинения с него были сняты. А в марте 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и превышении служебных полномочий в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в восемь раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год.