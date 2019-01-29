Замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что ведется подготовка к выпуску еврооблигаций.
Новый выпуск суверенных еврооблигаций РФ возможен не ранее марта, пока идет подготовка проспекта эмиссии, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
«Мы физически не успеем (провести размещение евробондов раньше марта. — Прим. ТАСС). Проспект эмиссии — это большой аналитический документ», — сказал Сторчак.
По его словам, сейчас Минфин ведет подготовку к выпуску еврооблигаций, которая включает отбор банка-агента, юридического консультанта, опрос и приглашение банков к участию. «Сроки мы определяем после того, как готова юридическая документация, проспект эмиссии. Обычно весь пакет документов готов к середине марта, иногда к концу марта. В этом году, я думаю, будет пораньше. После чего, если рынки будут благоприятные, (можно проводить размещение. — Прим. ТАСС)», — отметил Сторчак.
По его словам, условия размещения могут быть неблагоприятными только по геополитическим обстоятельствам. «Других факторов я не вижу. После того, как год закончился с профицитом [бюджета], предполагать, что РФ ненадежный кредитор, было бы странно», — подчеркнул замминистра.
Интерес к российским суверенным бумагам сейчас большой, добавил он. «Аппетит к выпускам, которые осуществляет Россия, сейчас большой, так как по-прежнему в Европе ставки нулевые, никто не зарабатывает», — сказал Сторчак.
С валютой выпуска Минфин пока не определился. «Не знаем. Необязательно в евро, мы по-прежнему работаем по выходу на китайский рынок», — заключил замглавы Минфина.
В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в 2019 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. При этом заимствования в евро могут превысить объемы 2018 года.
Неудачное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином на последнем аукционе могло быть связано с геополитическим факторами, сообщил Сторчак.
«Мы до конца не знаем, почему (прошлый аукцион ОФЗ был неудачным — прим. ТАСС). То ли геополитические факторы сработали, то ли первый аукцион базировался на больших поступлениях, связанных с распределением прибыли», — добавил он.
По словам замминистра, для Минфина очень важно чувствовать настроение рынка и предлагать именно то, что ожидают инвесторы. «Для этого [директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин] Вышковскийи собирает инвесторов достаточно часто — если инвесторы или посредники скажут: не предлагайте больших объемов, то, скорее всего, мы послушаемся совета. Задача амбициозная, конечно. Для того, чтобы выполнить план, надо 45 млрд рублей в неделю», — отметил Сторчак.
Нет комментариев