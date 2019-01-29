Новый выпуск суверенных еврооблигаций РФ возможен не ранее марта, пока идет подготовка проспекта эмиссии, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Мы физически не успеем (провести размещение евробондов раньше марта. — Прим. ТАСС). Проспект эмиссии — это большой аналитический документ», — сказал Сторчак.

По его словам, сейчас Минфин ведет подготовку к выпуску еврооблигаций, которая включает отбор банка-агента, юридического консультанта, опрос и приглашение банков к участию. «Сроки мы определяем после того, как готова юридическая документация, проспект эмиссии. Обычно весь пакет документов готов к середине марта, иногда к концу марта. В этом году, я думаю, будет пораньше. После чего, если рынки будут благоприятные, (можно проводить размещение. — Прим. ТАСС)», — отметил Сторчак.

По его словам, условия размещения могут быть неблагоприятными только по геополитическим обстоятельствам. «Других факторов я не вижу. После того, как год закончился с профицитом [бюджета], предполагать, что РФ ненадежный кредитор, было бы странно», — подчеркнул замминистра.

Интерес к российским суверенным бумагам сейчас большой, добавил он. «Аппетит к выпускам, которые осуществляет Россия, сейчас большой, так как по-прежнему в Европе ставки нулевые, никто не зарабатывает», — сказал Сторчак.

С валютой выпуска Минфин пока не определился. «Не знаем. Необязательно в евро, мы по-прежнему работаем по выходу на китайский рынок», — заключил замглавы Минфина.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в 2019 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. При этом заимствования в евро могут превысить объемы 2018 года.

Неудачное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином на последнем аукционе могло быть связано с геополитическим факторами, сообщил Сторчак.

«Мы до конца не знаем, почему (прошлый аукцион ОФЗ был неудачным — прим. ТАСС). То ли геополитические факторы сработали, то ли первый аукцион базировался на больших поступлениях, связанных с распределением прибыли», — добавил он.

По словам замминистра, для Минфина очень важно чувствовать настроение рынка и предлагать именно то, что ожидают инвесторы. «Для этого [директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин] Вышковскийи собирает инвесторов достаточно часто — если инвесторы или посредники скажут: не предлагайте больших объемов, то, скорее всего, мы послушаемся совета. Задача амбициозная, конечно. Для того, чтобы выполнить план, надо 45 млрд рублей в неделю», — отметил Сторчак.