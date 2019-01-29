Проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более 3 млрд долларов, возможны вследствие политического кризиса в республике. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает ТАСС.

«Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — сказал Сторчак.

Впрочем, пока просрочек по платежам не было, уточнил он.



Председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиционных сил Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро расценил его действия как попытку государственного переворота. На этом фоне в стране начались крупнейшие с 2017 года акции протеста. О признании Гуайдо уже заявили США и ряд других стран. Россия находится в числе стран, которые поддержали Мадуро.

