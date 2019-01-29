Инвесторам предложат облигации со сроками погашения в 2024 и 2029 годах.
Минфин РФ на аукционах 30 января предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на общую сумму 25 млрд рублей, следует из материалов ведомства.
Так, министерство планирует разместить ОФЗ-ПД выпуска 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года на 15 млрд рублей по номинальной стоимости, а также ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 года на 10 млрд рублей по номиналу.
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