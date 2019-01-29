Минфин РФ на аукционах 30 января предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на общую сумму 25 млрд рублей, следует из материалов ведомства.



Так, министерство планирует разместить ОФЗ-ПД выпуска 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года на 15 млрд рублей по номинальной стоимости, а также ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 года на 10 млрд рублей по номиналу.