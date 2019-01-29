Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, дополняющее еще 48 позициями список информации, которую контрольно-надзорные органы могут получать при проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без запроса такой информации у проверяемых лиц, говорится на сайте правительства.

При этом расширение списка позволит снизить административные издержки предпринимателей, сообщает ТАСС .

Список дополнен документами, находящиеся в распоряжении 26 федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минфина, Минпромторга, МВД, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства, Рособрнадзора.