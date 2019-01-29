Мещанский суд Москвы во вторник начал выносить обвинительный приговор лидеру группировки хакеров Юрию Лысенко по делу о масштабных хищениях у российских банков. Лысенко и его сообщникам вменяется хищение около 1 млрд рублей.

Сообщники, считает обвинение, создали программу, через которую снимали деньги со счетов клиентов банков, а затем восстанавливали баланс за счет самих финансовых структур.

«Суд признал виновным Юрия Лысенко в совершении преступления по части 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества») и части 4 статьи 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»)», — объявила судья Елена Гудошникова.

Наказание будет названо позже. Прокурор запросил для лидера хакеров 15 лет строгого режима, для рядовых участников — от шести с половиной до 14 лет.

Согласно обвинительному заключению, гражданин Украины Лысенко создал группировку в июле — ноябре 2014 года «для хищения денежных средств Промсвязьбанка, банков «Траст», «Уралсиб» и «Зенит».

Вместе с ним по делу проходят 13 его сообщников: Евгений Воробьев, Иван Крылов, Артем Мазуренко, Михаил Воробьев, Антон Екименко, Денис Гринев, Максим Усатов, Сергей Махничев, Николай Миловидов, Михаил Орешкин, Олег Родин, Никита Хаджибекян и Сергей Чистов.