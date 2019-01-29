Новые санкции США в отношении Венесуэлы подрывают последнее доверие к международной валютно-финансовой системе во главе с долларом. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

«Помимо того что это грубейшим образом подрывает последние остатки доверия к международной валютно-финансовой системе, основанной на главенстве доллара, это еще и усугубляет кризис в самом венесуэльском обществе и служит для того, чтобы подстрекать оппозицию на противоправные действия», — подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, исключение американских компаний из режима санкций в отношении Венесуэлы говорит о намерении США и сменить власть, и получить прибыль. «Что лишний раз подчеркивает цинизм происходящего: американские компании, которые работают в Венесуэле, из режима санкций исключены. То есть хотят и режим сменить, и еще из этого поиметь прибыль», — обратил внимание Лавров.

