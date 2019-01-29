Американская компания BitGo, занимающаяся решениями для безопасного хранения криптовалют, объявила, что институциональные клиенты теперь могут банковским переводом депонировать средства в фиате при помощи сервиса BitGo Trust. Это значительно ускорит операции и облегчит работу с фиатом «нерегулируемым поставщикам ликвидности».

Как сообщает ForkLog , для поставщиков ликвидности, которым не разрешено хранить фиатные или цифровые валюты, легкий доступ к средствам сократит время для расчетов по торговым операциям.

«Без фиатного счета трейдерам необходимо было каждый раз переводить деньги для исполнения ордера на покупку. Этот процесс был неудобным и занимал много времени, поскольку нужно было полагаться на сторонние организации и переводить активы между счетами. Более того, задержки в операциях повышали риск волатильности», - говорится в блоге компании.