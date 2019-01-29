Криптовалютная биржа KuCoin объявила об удалении токенов arcblock (ABT), singularityNET (AGI), aeron (ARN), DATA (DTA), IHT real estate protocol (IHT), polymath (POLY), quantstamp (QSP) и substratum (SUB) с ее платформы.

На эти токены, согласно KuCoin, распространяется «специальный режим» - набор требований, позволяющий бирже проводить делистинг криптовалютных активов в случае их низкой ликвидности в течение долгого времени или нарушений других условий, сообщает Ttrcoin .

Депозиты для указанных токенов отключаются сегодня, 29 января, соответствующие торговые пары будут закрыты 3 февраля, а вывод средств будет доступен до 3 мая. Также биржа удалит 3 февраля торговую пару USE/USD .