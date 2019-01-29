В понедельник, 28 января, на площадке для проведения ICO Binance Launchpad состоялся краудсейл BitTorrent, завершившийся менее чем за 18 минут, и по его итогам было реализовано 59,4 млрд токенов BTT (около 7,2 млн долларов).

Кампания проходила двумя потоками, участникам которых предлагалось инвестировать TRX и BNB соответственно, но сделать это удалось немногим., сообщает ForkLog .

Таким образом, в BNB-сессии за 13 минут и 25 секунд было продано 23,76 млрд токенов BTT, TRON-сессия продлилась 14 минут и 41 секунду, и по ее итогам было реализовано 35,64 млрд BTT. В ходе кампании один токен BTT продавался за 0.00001824 BNB или 0.00447261 TRX.

В общей сложности в краудсейле смогли принять участие менее тысячи инвесторов – 622 участника в сессии TRON и 340 в сессии BNB.

При этом многие пользователи не смогли принять участие в краудсейле из-за технических проблем – площадка не справилась с наплывом посетителей.

По словам CEO Binance Чанпэн Чжао, те, кто смог купить токены, использовали максимально доступную аллокацию, которая для кампании BitTorrent составляла 20 тыс. долларов.

Оставшиеся инвесторы приняли на себя двойной удар – ровно в тот момент, когда стало понятно, что купить BTT уже не удастся, начался дамп TRX и BNB.