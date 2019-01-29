В зависимости от страны назначения отправитель может выбрать валюту получения перевода — доллары США, евро, рубли РФ, британские фунты.

Широкое территориальное покрытие и скорость обслуживания — характерная особенность национального почтового оператора АО «Казпочта». Более 3,5 тыс. отделений расположены как в городах, так и в селах.

«Модернизация услуг почтовой сети и обеспечение их доступности для всего населения Казахстана — наша главная задача, — подчеркнул Бауыржан Айнабеков, управляющий директор по бизнесу АО «Казпочта». — С «Юнистрим» мы успешно сотрудничаем уже более трех лет. Тариф 0% на международные денежные переводы выгоден всем, и я уверен, что эта новость порадует наших клиентов».

«Масштабность филиальной сети АО «Казпочта», охватывающей почти всю территорию Казахстана, позволяет нам достичь самых отдаленных сел, — отметил Кирилл Пальчун, председатель правления ЮНИСТРИМ. — Для удобства пользователей мы также предлагаем им возможность выбрать валюту получения перевода в зависимости от страны назначения», — добавил он.

ЮНИСТРИМ постоянно совершенствует технологии и улучшает собственную систему. В будущем партнеры планируют продолжить реализацию проектов, ориентированных на благополучие клиентов.