Канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX без предварительного уведомления ушла вечером в понедельник офлайн, назвав в качестве причины проведение технических работ на сайте.

Пользователи недовольны, что QuadrigaCX без предупреждения прекратила работу, также высказываются предположения, что компания готовится объявить о банкротстве.

Как напоминает ForkLog , на протяжении нескольких последних месяцев QuadrigaCX испытывала проблемы с банковским обслуживанием. В октябре стало известно, что она не в состоянии удовлетворить запросы на вывод средств из-за блокировки счетов, связанных с обслуживавшим площадку платежным оператором Costodian Inc.

В ноябре Высший суд провинции Онтарио отказался вернуть бирже с ее банковских счетов 19,6 млн долларов, которые в бухгалтерию Высшего суда для установления их владельцев должен был перевести Canadian Imperial Bank of Commerce. Указанная сумма, по мнению суда, могла принадлежать самой QuadrigaCX.

В этом месяце биржа заявила о внезапной смерти своего CEO и президента Джеральда Коттена. Свидетельства, подтверждающихеего смерть, до сих пор не предоставлены, но биржа может не иметь доступа к холодным кошелькам, так как им владел только Коттен.

В минувшую пятницу должно было состояться собрание акционеров компании и выборы нового руководящего состава, однако проводилось ли собрание в действительности, пока неизвестно.