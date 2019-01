Одиннадцать индийских банков планируют запустить блокчейн-платформу кредитования малых и средних предприятий (МСП). Участниками проекта являются Kotak Mahindra Bank, HDFC, Yes Bank, Axis Bank, Standard Chartered Bank, ICICI Bank, RBL Bank и South Indian Bank. Еще три кредитно-финансовых учреждения — IndusInd Bank, State Bank of India и Bank of Baroda — участвуют в работе объединения в качестве приглашенных членов.

Как сообщает Anycoin , создаваемая блокчейн-платформа призвана с одной стороны упростить доступ микро, малых и средних предприятий страны к банковским кредитам, с другой — сократить риски для банков. На первом этапе члены BIC планируют запустить единую блокчейн-сеть для участников цепочек поставок, в которой крупные банки станут узлами.

Таким образом, новая общеотраслевая система, основанная на блокчейне, поможет сократить расходы и увеличить глубину охвата кредитами, привлекая больше МСП в официальную кредитную систему.