В середине января Екатерина Трофимова, возглавлявшая АКРА с момента основания агентства в 2015 году, покинула пост гендиректора агентства.
Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначен Игорь Зелезецкий, исполнявший обязанности гендиректора после того, как этот пост покинула Екатерина Трофимова.
«Игорь Зелезецкий назначен гендиректором АКРА», — сообщили в пресс-службе агентства.
В середине января Екатерина Трофимова, возглавлявшая АКРА с момента основания агентства в 2015 году, покинула пост гендиректора агентства. Временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен управляющий директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий.
Как отмечали в агентстве, Зелезецкий имеет 15-летний опыт работы в сфере рейтингов, в том числе 12 лет трудился в Moody's Investors Service.
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