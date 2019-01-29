Более 8 тыс. человек зарегистрировались в налоговой службе за первые недели работы специального налогового режима для самозанятых — это в четыре раза больше, чем за два года действия налоговых каникул для этих категорий. Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что такой рост числа зарегистрированных в качестве самозанятых граждан может свидетельствовать как о результатах усилий государства в этом вопросе, так и о новых способах ухода бизнеса в тень.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход» стартовал с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Он запланирован на десять лет, в течение которых не будут меняться его условия. При оказании услуг физическому лицу самозанятые должны будут уплатить налог в 4%, а при сотрудничестве с юридическим лицом — 6% от суммы дохода.

По мнению уполномоченного по правам предпринимателей в Москве Михаила Вышегородцева, столичный бизнес очень доволен новым режимом, поскольку он дает им возможности оптимизации своих налоговых расходов. «Я общаюсь с предпринимателями и получаю информацию, что они очень довольны этим режимом... потому что существующие предприниматели видят в этом режиме возможную, скажем корректно, оптимизацию налогов», — сказал ТАСС Вышегородцев.

Речь идет о схеме, когда предприниматели нанимают работников не по договору найма, а привлекают к сотрудничеству гражданина, зарегистрированного в качестве самозанятого. Таким образом, предприниматель избегает уплаты страховых взносов в размере 30%, а работник платит не НДФЛ в размере 13%, а 4% или 6% по специальному налоговому режиму. При этом объяснить нахождение человека на рабочем месте можно тем, что он арендует данную площадь, и подкрепить это соответствующим договором.

«Здесь надо разбираться, что это за зарегистрированные самозанятые: реально ли те, кто занимается репетиторством, услугами, либо те, кто «подставляет» таких самозанятых для того, чтобы оптимизировать свои налоги», — отметил Вышегородцев. По его словам, если реальное предприятие будет использовать такую схему для ухода от налогов, это может привести к серьезным бюджетным потерям.

Аналогичного мнения придерживается профессор факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» Светлана Барсукова. Во-первых, многие индивидуальные предприниматели, которые не нанимали на работу людей, быстро поняли, что быть самозанятым выгоднее как с точки зрения экономии денег, так и с точки зрения контроля государства. «Там же есть преференции и другого порядка. Например, ИП обязаны совершать операции через контрольно-кассовую технику, самозанятые освобождены от использования контрольно-кассовой техники. Контроль за их деятельностью совершенно другой», — пояснила ТАСС эксперт.

Во-вторых, по ее мнению, тем ИП, которые нанимали людей, может быть выгоднее расторгнуть с ними договор как с наемными работниками и привлечь их к сотрудничеству в качестве самозанятых. «И когда в помещении будет сидеть 15 человек и шить халаты, попробуйте докажите, что в чистом виде это один работодатель и 14 наемных. Каждый из них скажет, что он самозанятый и шьет халат, а вместе они собираются, потому что им приятно говорить во время пошивки халатов», — рассуждает Барсукова.

Она добавила, что очень многие трудовые договоры могут уйти в тень под предлогом самозанятости работников. «Ничто не мешает людям совместно кооперироваться. Кооперирование самозанятых не запрещено законом», — подчеркнула эксперт.

При этом, по словам Барсуковой, такой высокий рост числа зарегистрировавшихся самозанятых с вступлением в силу нового режима может быть и результатом усилий государства по снижению теневой занятости.

