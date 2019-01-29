Компания X5 Retail Group выдвинула в набсовет компании бывшего зампреда правления Сбербанка Александра Торбахова. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК .

Как говорится в сообщении, совет одобрил кандидатуру Торбахова 25 января, а 10 мая ее рассмотрит годовое общее собрание акционеров. Кроме того, на собрании обсудят вопрос о возможном назначении Торбахова главой комитета по инновациям и технологиям. Главными задачами новой структуры станут анализ и представление набсовету рекомендаций по цифровой трансформации, инновациям и технологиям, сообщает компания.

Александр Торбахов курировал в Сбербанке работу блока «Розничный бизнес». В ноябре 2018 года он покинул пост зампреда правления кредитной организации. Как говорил глава Сбербанка Герман Греф, преемницей Торбахова, который решил сменить род деятельности, станет Светлана Кирсанова.

До работы в Сбербанке Торбахов занимал должность гендиректора «ВымпелКома». Также он работал в международной аудиторской компании Deloitte & Touche, в «Росгосстрахе», инвесткомпании «Ринако плюс» и группе «НИКойл».