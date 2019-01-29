Доля премиальных банковских карт по итогам 2018 года выросла до 20%, тогда как еще в 2017 году составляла 4%, а в 2011-м — всего 1%. Эти данные предоставили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам президента АКИТ Артема Соколова, новая тенденция оборачивается серьезными последствиями для торговли и потребителей.

Банки берут повышенную комиссию за эквайринг (услуга, которая позволяет торговле принимать пластик) премиальных карт. Для сравнения: для обычного пластика она составляет 1% от объема платежа, для премиального — 2% и выше. Комиссия по эквайрингу, отмечает Соколов, всегда закладывается ретейлерами в цену товаров. Чем выше ставка, тем выше и стоимость, речь идет о прямой зависимости, подчеркнул он.

Глава АКИТ отметил, что сейчас безналичный способ оплаты покупатели используют в 60% случаев, в итоге комиссия по эквайрингу увеличивает цену товара на 1,5% у крупных ретейлеров и до 2,5% в небольших магазинах.

«В общем объеме оплат доля премиальных карт увеличивается с каждым годом, что выглядит странно на фоне падающей покупательной способности населения, — отметил Соколов. — Это свидетельствует о том, что банки, скорее всего, снижают требования к премиальным продуктам, делая их доступными для все большего количества клиентов».

Он подчеркнул, что некоторые кредитные организации требуют от владельцев премиальных продуктов соблюдения целого ряда условий и предоставляют их только клиентам, имеющим внушительные суммы средств на счетах, взимают плату за обслуживание. Но есть и те, кто раздает премиальные карты всем желающим. «При таком подходе эквайринг будет только дорожать», — отметил он.

По мнению Соколова, справедливая величина банковской комиссии не должна превышать стоимости обслуживания наличных средств в 0,3—0,5%.

Тренд на повышение доли премиум-пластика газете подтвердили и в некоторых крупных банках страны.

Увеличение доли премиальных карт на рынке увеличивает расходы розницы, согласен с АКИТ председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, высокая ставка эквайринга оказывает сильное давление на розничные цены, потому что компаниям надо как-то компенсировать эти расходы. В то же время влияние ставки эквайринга может нивелироваться изменением других факторов с большим весом, влияющих на ценообразование. Речь идет об инфляции, колебании курса национальной валюты, изменении оптовых цен производителей, налогах и т. д.