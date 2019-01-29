Директором департамента кадровой политики Банка России с 29 января назначен Павел Панкин, который с января 2018-го был исполняющим обязанности главы этого департамента. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 29 января 2019 года директором департамента кадровой политики Центрального банка Российской Федерации назначен Панкин Павел Николаевич, который в течение года исполнял обязанности директора указанного департамента», — говорится в сообщении Центробанка.

В январе 2018 года директор департамента кадровой политики ЦБ РФ Александр Осипов покинул свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России . Тогда исполняющим обязанности директора департамента был назначен заместитель директора Павел Панкин.