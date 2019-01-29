Две хакерских группировки могут быть ответственны за пропажу 1 млрд долларов в криптовалюте, говорится в исследовании компании Chainalysis.

По словам старшего экономиста Chainalysis Филипа Грэдвелла, две группы, которых аналитики назвали «Альфа» и «Бета», завладели большей частью средств, похищенных в результате хакерских атак за все время существования криптовалют, сообщает Ttrcoin .

«Альфа» - «гигантская, строго контролируемой организацией, по крайней мере частично руководствующаяся неденежными интересами», в то время как «Бета» меньше и менее организованна, но больше ориентирована на финансовую сторону вопроса.

При этом «Альфа» начинает переводить криптовалюту без отлагательств, а «Бета» предпочитает дать ей «отстояться», вплоть до полутора лет, пока общественность забудет об атаке. «Альфа» в среднем выводит по 75% средств в течение одного месяца, а «Бета» - около половины после окончания периода ожидания.

По словам Грэдвелла, иногда средства попадают даже на регулируемые биржи, поскольку AML-системы не в состоянии выявить подозрительные транзакции после множественных перемещений средств между адресами.