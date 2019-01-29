Россияне в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред Центробанка Сергей Швецов. К таким ситуациям относится, например, потеря работы, когда сумма платежа превышает 50% текущего дохода.

«Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», — уточнил он.

То есть брать каникулы по одному кредиту можно будет не один раз. При этом регулятор предлагает дать заемщикам возможность самим решать, будут ли они полностью приостанавливать выплаты или только снизят сумму платежа.

«Из опыта реструктуризации ипотечных кредитов известно, что свыше 90% заемщиков успешно преодолевают временные финансовые трудности и возвращаются в платежный график, если им предоставить такую возможность. Многие банки уже внедрили реструктуризацию в свою практику, мы предлагаем распространить этот опыт на весь рынок», — пояснил Швецов.

Принятие закона об ипотечных каникулах может привести к некоторому снижению ипотечных ставок в России, а также данный вид кредитования в целом станет более доступным для россиян, заявил Швецов. «Я думаю, что ипотека станет более устойчивой и вполне вероятно даже некоторое снижение ставок, поскольку в ипотеку придут самые осторожные, а значит, надежные граждане», — сказал Швецов, отвечая на вопрос о том, как эта инициатива отразится на средних ставках по ипотеке.

«Просрочки будет меньше, полная стоимость кредита не изменяется — ипотека станет как более доступной для человека, что приведет к расширению рынка, так и менее обременительной для банков, что снизит риск-премию по ней», — заключил он.



Как сообщал в декабре 2018 года глава комитета по финрынкам Госдумы Анатолий Аксаков, законопроект может быть принят в I квартале 2019 года.

