Банк России 1 февраля выпускает в обращение новые памятные монеты из серебра и золота, сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

В частности, в обращении появится серебряная памятная монета номиналом 3 рубля, посвященная 100-летию Финансового университета, а также две памятные монеты к 100-летию образования Республики Башкортостан: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей.

На оборотной стороне монеты к 100-летию Финансового университета при правительстве России расположены стилизованные изображения здания университета и печатной электронной платы, а также фирменный знак университета и рельефное изображение лавровых листьев. Монета выпускается тиражом 3 тыс. штук.

На трехрублевой монете, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, на фоне полосы, выполненной в цветах государственного флага республики, изображены памятник Салавату Юлаеву и предметы, связанные с историко-культурным своеобразием башкирского народа; на втором плане расположены стилизованные композиции объектов, символизирующих многонациональный состав населения и экономику Башкортостана. Тираж монеты — также 3 тыс. экземпляров.

На оборотной стороне 50-рублевой монеты изображены здание Конгресс-холла в Уфе и государственный герб Республики Башкортостан; фоновое изображение оформлено мотивами национального башкирского орнамента. Тираж монеты – 1 тыс. штук.