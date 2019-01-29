Более чем в 70% российских школ и 80% организаций среднего профессионального образования преподают финансовую грамотность. Об этом свидетельствуют данные мониторинга по внедрению финграмотности в образовательные программы школ и колледжей, который был проведен Министерством просвещения совместно с ЦБ РФ.

Как поясняет пресс-служба Минпросвещения, «программы нацелены на популяризацию знаний основ экономики у школьников, личного финансового планирования, знаний о расходах и доходах семьи, трудовой деятельности, защите от мошенничества и иных финансовых инструментах».

Около 30 тыс. школ России в прошедшем учебном году включили в расписание уроки по финансовой грамотности. «Регионы активно включаются, все большее количество школ охвачено качественными программами по финансовой грамотности. Мы получаем много положительных отзывов. Для нас важно, чтобы дети не просто учились считать, но также имели представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном бюджете», — комментирует министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Наиболее активно процесс идет в Башкирии (1 352 школы), Московской области (1 122) и Татарстане (1 029). Интенсивное внедрение финансовой грамотности в программы среднего профессионального образования наблюдается в Свердловской (104) и Ростовской (98) областях.

Чаще всего основы финансовой грамотности преподаются в классах основного общего образования. Более 23 тыс. школ внедрили финансовую грамотность в программы пятого — девятого классов для более чем 3 млн школьников.

«Материалы уроков универсальны для любых возрастных категорий и могут через учащихся передаваться старшему поколению, снижая риски совершения ошибок в финансовых делах семьи», — подчеркивают в министерстве.

В 35% российских школ элементы финансовой грамотности присутствуют в программах начальной школы.



В 2016 году министерство заключило соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения с Банком России. В настоящее время финансовую грамотность изучают более 5,392 млн школьников и более 870 тыс. учащихся в организациях среднего профессионального образования.

