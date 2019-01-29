Команда BitTorrent после успешно проведенного краудсейла токена BitTorrent (BTT) предостерегла пользователей от мошеннических веб-сайтов, ICO и эирдропов, предлагающих BTT.

В заявлении отмечено, что с момента анонса запуска токена, было зафиксировано большое количество мошеннических предложений. При этом скаммеры продолжают действовать и после завершения первичной продажи BTT, сообщает Anycoin .

По словам разработчиков, BTT теперь будет доступен исключительно через официальную программу эирдроп.

Как писал Банкир.Ру, краудсейл токенов BitTorrent на платформе Binance Launchpad завершился за 18 минут.

Торговля токеном начнется 12 февраля на биржах, список которых будет обнародован позже.