У рубля также нет поводов для укрепления позиций на негативном внешнем фоне.
Учитывая, что на часовом периоде на уровне 65,66 рубля за доллар США сформировалось «двойное основание», перед выходом из канала вверх ожидается движение в сторону 65,83 рубля за гринбек, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
«Думаю я так потому, что для разворота крупных игроков в рынок нужно затянуть слабых, чтобы они могли у них купить доллар (закрыть короткие позиции и открыть длинные). По объему ситуация больше похоже на флэтовую. В паре евро/рубль формируется разворотная модель. Евро подорожал к доллару на фундаментальных факторах, поэтому нужно дождаться результатов заседания FOMC и голосования в британском парламенте по Brexit. Перед дальнейшим укреплением евро неплохо взять разгон – откатиться к уровню 75,15 рубля за единицу европейской валюты», - поясняет эксперт.
«Рубль продолжит свое снижение только в случае заметного падения цен на нефть, а также роста опасений инвесторов перспективами мировой экономики», - прогнозирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.
По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, утреннее восстановление нефтяных котировок сегодня может приостановить снижение рубля. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,6-66,9 рубля, для европейской валюты — 75,0-76,5 рубля.
«Ухудшение настроений на глобальных рынках сместило торги в паре доллар/рубль в диапазон 66-66,50 рубля/доллар. Среднесрочно рубль по-прежнему недорог, но для продолжения тенденции к росту, наблюдаемой с начала года, крайне желательно увидеть возвращения позитива на глобальных рынках», - комментирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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