Учитывая, что на часовом периоде на уровне 65,66 рубля за доллар США сформировалось «двойное основание», перед выходом из канала вверх ожидается движение в сторону 65,83 рубля за гринбек, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«Думаю я так потому, что для разворота крупных игроков в рынок нужно затянуть слабых, чтобы они могли у них купить доллар (закрыть короткие позиции и открыть длинные). По объему ситуация больше похоже на флэтовую. В паре евро/рубль формируется разворотная модель. Евро подорожал к доллару на фундаментальных факторах, поэтому нужно дождаться результатов заседания FOMC и голосования в британском парламенте по Brexit. Перед дальнейшим укреплением евро неплохо взять разгон – откатиться к уровню 75,15 рубля за единицу европейской валюты», - поясняет эксперт.

«Рубль продолжит свое снижение только в случае заметного падения цен на нефть, а также роста опасений инвесторов перспективами мировой экономики», - прогнозирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, утреннее восстановление нефтяных котировок сегодня может приостановить снижение рубля. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,6-66,9 рубля, для европейской валюты — 75,0-76,5 рубля.

«Ухудшение настроений на глобальных рынках сместило торги в паре доллар/рубль в диапазон 66-66,50 рубля/доллар. Среднесрочно рубль по-прежнему недорог, но для продолжения тенденции к росту, наблюдаемой с начала года, крайне желательно увидеть возвращения позитива на глобальных рынках», - комментирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.