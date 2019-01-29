Две крупнейшие электронные платежные системы в Китае — Alipay от Alibaba и WeChat Pay от Tencent — направили криптовалютной площадке Huobi юридическое письмо с требованием удалить оба метода оплаты с площадки внебиржевой торговли (OTC) и прекратить их использовать.

Как сообщает Anycoin , сотрудник по связям с общественностью Huobi Group отрицает получение письма от платежных систем.

WeChat Pay, и Alipay заявили, что не поддерживают криптовалютную торговлю и не оказывают услуги компаниям отрасли. Кроме того, ведется постоянный мониторинг подозрительных сделок.