Компании заявили, что логотипы размещены Huobi OTC нелегально.
Две крупнейшие электронные платежные системы в Китае — Alipay от Alibaba и WeChat Pay от Tencent — направили криптовалютной площадке Huobi юридическое письмо с требованием удалить оба метода оплаты с площадки внебиржевой торговли (OTC) и прекратить их использовать.
Как сообщает Anycoin, сотрудник по связям с общественностью Huobi Group отрицает получение письма от платежных систем.
WeChat Pay, и Alipay заявили, что не поддерживают криптовалютную торговлю и не оказывают услуги компаниям отрасли. Кроме того, ведется постоянный мониторинг подозрительных сделок.
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