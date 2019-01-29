По итогам 2018 года объем уступленных банку денежных требований вырос на 53% и достиг 335 млрд рублей. Финансирование получили более 500 клиентов, что в 1,5 раза больше результата 2017 года.

«Альфа-Банк продолжает наращивать бизнес-показатели, сохраняя высокое качество факторингового портфеля. В нашем фокусе - рынки FMCG и электроники, производства аграрной и промышленной продукции. При этом Альфа-Банк лидирует в диджитализации факторинга. На сегодня доля финансирования через цифровые каналы превышает 98%. В 2019 году мы намерены сократить сроки выдачи средств, что особенно актуально для сегмента малого и среднего бизнеса», - подчеркнул директор трансакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

Банк предлагает все актуальные виды продуктов: факторинг без регресса, с регрессом, экспортный и импортный факторинг, управление кредиторской задолженностью. По итогам 2018 года наибольшую долю портфеля (более 70%) составили продукты с принятием риска на покупателей, что отражает возрастающий спрос клиентов и усиление экспертизы Альфа-Банка в оценке риска дебиторов.

Независимые исследования рынка факторинга России по итогам 2018 года были проведены двумя авторитетными организациями: Ассоциацией факторинговых компаний и рейтинговым агентством «Эксперт РА». Альфа-Банк занял третью строчку как в первом , так и во втором рейтинге.

Совокупный портфель, измеренный АФК, составил около 577 млрд рублей на 01 января 2019 года. Портфель участников анкетирования «Эксперт РА» на эту же дату превысил 580 млрд рублей. На них приходится 2530 млрд рублей выплаченного финансирования, что охватывает порядка 96% рынка факторинга в РФ.