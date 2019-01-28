Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале компании En+, с которой власти США сняли наложенные ранее санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка, подтвердившего информацию.

«Да, мы подтверждаем, что получили акции компании En+. Мы позитивно оцениваем последнее решение Минфина США и считаем, что динамика развития данной ситуации будет благоприятна для En+, «Русала», «Евросибэнерго», а также в целом для институциональных инвесторов», — пояснил он.

Ранее ВТБ принадлежало 9,62% в капитале En+; на сколько увеличилась доля банка в результате последнего изменения — пока неизвестно. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в результате реализации одобренного американским Минфином плана по сокращению доли Олега Дерипаски в капитале En+ ВТБ может стать вторым крупнейшим акционером компании, получив долю примерно в 24%.

Ранее в понедельник, 28 января, En+ и подконтрольная ей алюминиевая компания UC Rusal объявили об изменении составов советов директоров.



Санкции в отношении Олега Дерипаски и ряда его структур американские власти ввели в апреле 2018 года. Позже в Минфине США сообщили, что могут снять ограничения, если Дерипаска откажется от контроля над компаниями и снизит свою долю в них. Российская сторона с этими условиями согласилась.