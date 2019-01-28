Банк ВТБ проводит тендер на оказание информационно-консультационных услуг по разработке стратегии на 2019—2022 годы. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 320,4 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Размещение состоялось 1 января 2019 года, срок исполнения договора — август 2019-го.

«В рамках этой работы требуется привлечение консультантов для обеспечения международной экспертизы, поддержки подразделений при проработке отдельных блоков и общей стратегии», — говорится в документе.