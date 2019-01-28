У граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России появятся новые возможности для поиска работы, пишет «Российская газета». Главы правительств этих стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), договорились разработать проект электронной биржи труда.

«Электронная биржа труда позволит работодателям и людям, которые ищут работу, на одной площадке размещать и находить вакансии. И заключать трудовые контракты. Это достаточно перспективный проект», — заявил на пресс-брифинге по итогам заседания председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Идея создать межгосударственную электронную биржу труда принадлежит Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. По мнению министерства, появление такой площадки поможет сформировать единый рынок трудовых ресурсов и упростить процедуру трудоустройства граждан из стран — участниц ЕАЭС в соседних государствах. А необходимость ведения электронной документации (в том числе и трудовых книжек) подстегнет работодателей соблюдать требования трудового законодательства.



«Биржа позволит сэкономить время и ресурсы представителей бизнеса, сотрудников государственных органов и работников. Сократится количество бумажных документов, будет упрощена процедура трудоустройства, уменьшатся объемы теневого рынка рабочей силы», — прокомментировала инициативу министр труда и соцзащиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова.

По договору о Евразийском экономическом союзе граждане пяти государств-участников имеют право свободно устраиваться на работу в пределах ЕАЭС, не получая разрешения на работу и платя подоходный налог в том же размере, что и граждане того государства, куда они приехали работать. То есть если жителю Турции, работающему в России, нужно платить 30% подоходного налога как нерезиденту, то житель Армении заплатит столько же, сколько и россиянин, — 13%.

К концу ноября 2018 года 1,1 млн трудовых мигрантов из стран ЕАЭС находились на территории России и могли устроиться на работу без патентов и других разрешительных документов, такова статистика РАНХиГС и института Гайдара, которая приводится в «Мониторинге экономической ситуации в России» за 2018 год.