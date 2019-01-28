Сбербанк прокомментировал включение Роскомнадзором сервиса «Сбербанк Онлайн» в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

«В соответствии с законодательством РФ ОРИ (организаторов распространения информации) обязан подать уведомление для включения в специальный реестр на основании требования Роскомнадзора, что банк и сделал в отношении «Сбербанк Онлайн». Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в интересах своих клиентов. Финансовая информация клиентов и их персональные данные защищены законодательством», — сказали RNS в пресс-службе Сбербанка.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) приложение «Сбербанк Онлайн». Дата регистрации messenger.sberbank.ru и online.sberbank.ru — 25 января 2019 года.