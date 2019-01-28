Платформа по физической покупке и продаже биткоинов LocalBitcoins подтвердила, что в субботу, 26 января, подверглась фишинговой атаке, в результате которой как минимум шесть ее пользователей лишились средств. В общей сложности у них было похищено 7.95205862 BTC (около 28 тыс. долларов).

Как поясняет криптовалютная биржа, сотрудники биржи обнаружили уязвимость в безопасности, в результате которой «неавторизованный источник смог получить доступ к ряду аккаунтов и использовать их для отправки трансакций», сообщает ForkLog .

По словам представителей биржи, проблема была связана с функцией, обеспечиваемой программным обеспечением стороннего разработчика – на форуме платформы была размещена фишинговая ссылка на страницу, где предлагалось повторно ввести данные для входа, в том числе 2FA-код. В результате хакеры смогли опустошить даже защищенные аккаунты.