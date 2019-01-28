Покупатели «Перекрестка» могут просканировать штрихкоды товаров при помощи приложения «Перекресток. Сканер в телефоне» с технологией Self Scan и самостоятельно оплатить их. Для этого нужно скачать приложение в Google Play и App Store и указать в нем номер карты лояльности.

Как сообщает VC.ru , на входе в супермаркет покупатель должен считать QR-код и затем самостоятельно сканировать штрихкоды товаров с помощью приложения — они попадут в электронную корзину. На линии касс самообслуживания покупатель должен считать QR-код кассы, после чего получить чек на оплату.

Пока сервис работает только в шести супермаркетах «Перекресток» в Москве.