У жены депутата думы Каменского района Свердловской области украли сумку с крупной суммой денег, передает РИА Новости.

По данным Главного управления МВД по Свердловской области, на женщину напали в Каменске-Уральском 25 января. Эти деньги она несла в один из банков города.

«Вероятно, произошла утечка информации, кто-то из представителей криминального мира мог узнать про ее планы», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и жильцов близлежащих домов, а также анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Проверяется причастность к совершению преступления ранее судимых и лиц, недавно освободившихся из тюрьмы.

Местный портал Ura.ru сообщил, что потерпевшая — жена депутата думы Каменского района Анна Шахматова, которая руководит кредитно-потребительским кооперативом «Капитал-С». В ее сумке было 64 млн рублей.

Как пишет портал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полиция отрабатывает версию с инсценировкой кражи.



В областном главке МВД от комментариев относительно украденной суммы, личности потерпевшей и подозрений в инсценировке воздержались.