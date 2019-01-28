Стартап Polymath, занимающийся разработкой инфраструктуры для работы с security-токенами, принял решение о блокировке 75 млн собственных токенов POLY, что составляет 7,5% общей эмиссии и четверть всех токенов POLY, находящихся в обращении.

Токен POLY необходим в процессе эмиссии security-токенов на платформе Polymath. Компания сообщила, что к настоящему моменту ее пользователи выпустили 75 таких токенов.

В январе 2018 года Polymath привлек 58,7 млн долларов путем продажи простых соглашений на будущие токены (SAFT), свидетельствуют поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы. «К счастью, мы рано решили диверсифицировать активы в биткоинах и еthereum», –цитирует Ttrcoin сооснователя Polymath Криса Хауссера.

По его словам, 57% заблокированных токенов приходится на резервы, выделенные для компании, а 18% – для ее основателей. В соответствии с условиями смарт-контракта, токены должны высвобождаться периодически до 2022 года, но теперь компания переносит часть этих резервов на 1 января 2024 года.