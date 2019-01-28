Занимающийся разработкой мессенджера Kik стартап Kik Interactive Inc. готов встретиться с представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в суде, чтобы защищать свои интересы в связи с ожидаемыми действиями регулятора в отношении его токена, распространявшегося через ICO в 2017 году, заявил руководитель компании Тед Ливингстон.

Так, SEC считает, что Kik, продав токены Kin на 100 млн долларов, осуществил выпуск и распространение незарегистрированных ценных бумаг. Инициатива исходит от отдела правоприменения SEC и требует, чтобы за нее проголосовали комиссары, сообщает Ttrcoin . SEC, утверждает, что большинство ICO-токенов являются ценными бумагами, ссылаясь при этом на постановление верховного суда 73-летней давности.

Разработчики и пользователи могут зарабатывать Kin, создавая приложения или выполняя различного рода задания, например проходя опросы. Эмитент сообщил, что с самого начала он позиционировал свой токен не как ценную бумагу, а как механизм, который ляжет в основу новой экосистемы приложений и услуг, составной частью которой станет сам Kik.

Стартап 10 декабря выдвинул встречный аргумент, согласно которому условия распространения Kin не позволяют признать токен ценной бумагой.