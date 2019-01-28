Министерство финансов США сняло в воскресенье санкции, введенные раннее в отношении российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго». Об этом говорится в распространенном заявлении финансового ведомства, передает ТАСС.

«Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) Минфина США сегодня сняло санкции, введенные против En+ Group PLC (En+), «Русала» (Rusal) и «Евросибэнерго» (ESE), после более раннего уведомления, представленного конгрессу 19 декабря 2018 года», — говорится в документе.

Ведомство подчеркивает, что «в соответствии с условиями исключения» из санкционного списка компании «сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и жестко ограничили его контроль» над ними. Как отмечается в заявлении, такое их решение «гарантирует, что большинство директоров в советах En+ и «Русал» будут независимыми — в том числе американскими и европейскими — лицами, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской» или какими-либо другими юридическими или физическими лицами, находящимися в американских санкционных списках.



Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что «все санкции, введенные в отношении Дерипаски, продолжают оставаться в силе».