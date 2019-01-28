Независимый управляющий Дэвид Крейн будет распоряжаться правом голоса части доли госбанка ВТБ в группе En+ после снятия американских санкций с компании, семья Олега Дерипаски передаст права по своим акциям бывшему партнеру американской юрфирмы Latham & Watkins Яну Бейкеру, сообщил Reuters источник, знакомый с вопросом.

По словам источника, дополнительные 10% акций Дерипаски перейдут в фонд, который будет автоматически голосовать с независимыми акционерами.

Минфин США объявил в воскресенье о снятии санкций с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» — трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, который снизил свои доли в них.

По данным управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), доля миллиардера должна была быть снижена через передачу заложенных в ВТБ акций En+ самому банку или не находящейся под санкциями организации, обмена пакета Glencore в «Русале» на акции En+, пожертвования благотворительному фонду Дерипаски.

ВТБ, а также акционеры, имеющие профессиональные или семейные связи с Дерипаской, должны были передать право голосовать акциями En+ независимой третьей стороне. Дерипаска сократит свою долю до 44,95% акций, но не сможет голосовать более чем 35%.