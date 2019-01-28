Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров собирает пул инвесторов для приобретения миноритарной доли спутникового оператора OneWeb. Предложение, в частности, уже получили Леонид Михельсон и Владимир Евтушенков. Об этом РБК рассказали несколько собеседников на рынке телекоммуникаций.

По словам двух из них, речь идет о покупке 12,5% OneWeb. Еще один собеседник РБК знает, что Никифоров начал формировать пул инвесторов прошлой осенью и рассчитывал закрыть сделку до конца 2018 года. Сразу несколько собеседников РБК назвали идентичный список тех, кому Никифоров предлагал инвестировать: в частности, приглашение в пул поступило основному владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, совладельцу USM Алишеру Усманову, совладельцу «Новатэка» Леониду Михельсону, крупнейшему акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину и совладельцу Альфа-Банка Петру Авену.

Почему именно Никифоров, покинувший пост министра в мае прошлого года, формирует пул инвесторов, собеседники РБК не уточняют. Единственная версия, озвученная одним из них — во время работы главой Минкомсвязи Никифоров «близко познакомился с проектом и поверил в его перспективы».

Николай Никифоров отказался от комментариев.

Леонид Михельсон в беседе с РБК сказал, что «смотрел на эту компанию и знаком с главными движителем этого проекта». «Сам проект очень интересен. Но обратите внимание: есть «Сибур» и есть «Новатэк». Меня больше нигде нет: ни в гостиницах, ни в строительстве офисов. Мне близок только этот бизнес и только им я занимаюсь», — указал Леонид Михельсон. Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков подтвердил РБК, что ему также предлагали поучаствовать в этом проекте. «Мы пока воздержались», — сказал он.

Получить комментарии Авена и Усманова не удалось. Гендиректор «ЮэСэМ Менеджмент» Иван Стрешинский отметил, что холдинг не является участником проекта. Представитель Потанина от комментариев отказался.

В конце 2018 года агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщило, что OneWeb предложила властям России 12,5-процентную долю в компании в обмен на необходимые ей разрешения для работы на территории страны. Однако эту информацию опровергли как в OneWeb, так и представители российских властей.