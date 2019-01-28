Генеральный директор инвестиционной фирмы VanEck Associates Ян ван Эк считает, что биткоин-инвесторы уходят из криптовалюты в золото. Биткоин несколько снизил спрос на золото в 2017 и прошлом годах, но сейчас ситуация развернулась, сообщает Anycoin .

«Интересно, что мы только что опросили 4000 инвесторов в биткоин, и их инвестиция номер один на 2019 год на самом деле золото. Так что золото потеряно для биткоина, и теперь он идет другим путем», — заявил Ян ван Эк.

По словам основателя и инвестиционного директора компании по управлению активами Seymour Asset Management Тима Сеймура, функция биткоина как хранилища стоимости сомнительна. «Золото — вот средство сбережения, и это неоспоримо», - подчеркнул он.