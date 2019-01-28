Сбербанк намерен досрочно погасить выпуск десятилетних субординированных евробондов серии 17, следует из сообщения кредитной организации.

«ПАО «Сбербанк» сообщает, что в соответствии с условиями субординированных еврооблигаций серии 17 ISIN XS1032750165/US78406JAE47, выпущенных S. B. Capital S. A. 21 февраля 2014 года, направил уведомление эмитенту об исполнении права досрочного погашения 26 февраля 2019 года. В соответствии с требованиями документации Сбербанком было получено предварительное одобрение Банка России», — говорится в релизе.



Согласно материалам Сбербанка, объем субординированного займа серии 17 составлял 1 млрд долларов, ставка — 5,5% годовых. Дата погашения бумаг — 26 февраля 2024 года.