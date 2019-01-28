Работа финансовых организаций, их продукты и услуги стали больше нравиться россиянам. Об этом говорится в отчете Банка России, с которым ознакомились «Известия» . Индекс удовлетворенности, определенный регулятором, за год вырос почти на 10 пунктов — до 51,1.



Значение композитного индекса удовлетворенности населения работой финансовых организаций, их продуктами и каналами предоставления услуг за период с мая 2017 по май 2018 года увеличилось с 41,4 до 51,1. Согласно материалам Центробанка, многие россияне стали считать стоимость этих сервисов приемлемой, уровень защиты — хорошим, а доступ — быстрым.

Во многом рост индекса связан с развитием дистанционных каналов предоставления финансовых услуг. Под дистанционными каналами регулятор подразумевает интернет- и мобильный банки, электронные кошельки, платежные системы, оплату картами на сайтах онлайн-магазинов, страхование через Интернет, онлайн-займы в банках и микрофинансовых организациях, а также POS- и платежные терминалы.

Как показало исследование регулятора, клиенты, в принципе, удовлетворены не только онлайн-сервисами. Эксперты отмечают, что в целом продукты на финансовом рынке становятся более прозрачными и понятными для россиян. Регулятор борется со скрытыми комиссиями, модернизируются и формы договоров и других документов, которые предоставляются клиенту при получении финансового продукта.

